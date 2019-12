18-jarige verdacht van neersteken vrijwilliger (16) bij jongerencentrum Silvolde, OM wil jeugd-tbs

Het slachtoffer was een 16-jarige vrijwilliger bij het jongerencentrum, die na het sluiten van het jongerencentrum een ruzie tussen bezoekertjes probeerde te sussen, zo bleek woensdag voor de rechtbank in Arnhem. Twee 13-jarige jongens hadden toen ruzie met een andere jongen, die zij steeds provoceerden met toespelingen op wat ze met diens zusje van plan waren. Terwijl de vrijwilliger de ruziemakers opriep om sorry te zeggen en de lucht op te klaren, kwam de verdachte erbij. Die gedroeg zich opgefokt volgens omstanders, en stelde dat de vrijwilliger zich er niet mee moest bemoeien. Hij zei dat de vrijwilliger maar even mee moest gaan om verderop te praten. Op een grasveldje tegenover het jongerencentrum werd het slachtoffer vervolgens in zijn borst en zijn rug gestoken door de verdachte, zo vindt de aanklager bewezen.

Getuigen versus verdachte

Verdachte had lokaalverbod

De verdachte is ingestapt bij de twee jongens met wie hij kort daarvoor was komen aanrijden en zou lachend zijn weggereden. Hij werd de volgende dag opgepakt. Hij had een lokaalverbod voor wijkcentrum De Lichtenberg, zo bevestigde burgemeester Otwin van Dijk daags na de steekpartij. Dat lokaalverbod zou hij hebben gekregen om een eerdere inbraak in De Lichtenberg.



Winston L. die voor de steekpartij nu een half jaar vast zit, had ook al een strafblad met straatroven en mishandelingen. Hij was al sinds februari 2017 in beeld als risicojongere bij instanties. Wat gedragskundigen en de reclassering betreft hebben eerdere handreikingen of behandelingen niet geholpen en zal hij zich weer aan behandelingen onttrekken. Daarom adviseren de gedragskundigen jeugd-tbs.



Het slachtoffer vraagt een schadevergoeding van 850 euro.



De rechtbank doet 18 december uitspraak.