180 uur taakstraf voor inbreker Villa 't Veldhoen Doetinchem

DOETINCHEM - Pas drie jaar na de inbraak in Villa 't Veldhoen in Doetinchem moest verdachte L.B. zich woensdag verantwoorden voor de rechter. Hij kreeg een taakstraf van 180 uur aan zijn broek.

Slachtoffer Martin Bertels (74), eigenaar van Villa 't Veldhoen, keek vanaf de publiek tribune met lede ogen aan hoe de verdachte alles ontkende. Bij de politieverhoren had de 29-jarige B. zich alleen maar op zijn zwijgrecht beroepen. Bij de politierechter was hij iets spraakzamer, maar ontkende stellig betrokken te zijn geweest bij de inbraken op 30 en 31 juli. Ook had hij niet met de gestolen Visakaart 1950 euro gepind, zei hij.

Herkend op camerabeelden

Toch werd hij herkend op verschillende camerabeelden. Er hing een beveiligingscamera in de villa. Op de bewegende beelden is volgens agenten duidelijk te zien hoe B. met twee vrienden de kluis uit het huis sleepte. Die kluis werd later in een sloot bij Hengelo teruggevonden.

Ook bij de verschillende pinautomaten waren opnames van zijn gezicht gemaakt. Voor de politierechter voldoende om hem te veroordelen tot een taakstraf van 180 uur plus drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar. Ook moet hij Bertels 1950 euro terugbetalen die hij met de gestolen Visakaart heeft gepind.

Dat er ook nog voor 25.000 euro aan sieraden is gestolen, daarvoor was te weinig bewijs. Eigenlijk had B. gevangenisstraf verdiend, aldus de officier van justitie, maar omdat de zaak zo laat op zitting kwam kreeg hij strafkorting.

In elkaar geslagen

Martin Bertels zat met gemengde gevoelens bij de zitting. ,,Eind 2017 ben ik verhaal gaan halen bij B. omdat ik mijn geld terug wilde. Maar hij heeft me toen volledig in elkaar geslagen, waar ik nu nog de gevolgen van ondervind.”

Hij laat foto's van zijn verwondingen zien op zijn telefoontje. ,,Hij heeft me ook een gouden ketting van 24.000 euro van mijn nek gerukt. Die heb ik nooit teruggezien.” De mishandelingszaak loopt nog, daar werd gisteren niet op ingegaan, tot teleurstelling van Bertels, omdat dat voorval hem veel hoger zit dan de inbraak.

Casa Rossa