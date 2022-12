19-jarige handelaar in illegaal vuurwerk gepakt in Lichtenvoorde

Denk aan elkaar | MET VIDEO Postbezor­ger Marga helpt het hele dorp aan een compleet album: ‘Het zijn er duizenden’

Op haar volgeladen fiets met brieven en pakketjes is de 66-jarige postbezorgster Marga Donderwinkel een bekend gezicht in Zieuwent. Al ruim vijftien jaar brengt zij in de gemeente Oost-Gelre de post rond. Tussendoor vindt zij ook nog de tijd om mensen in Lichtenvoorde te helpen met het compleet maken van een stickerboek over de historie van Lichtenvoorde.

22 december