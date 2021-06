1929-2021, Bep Dormits-Menco: humorrijke ‘lampologe’ stond voor haar principes

EIBERGEN/ARNHEM - Op 92-jarige leeftijd is zondag in Arnhem de oud-Eibergse Bep Dormits-Menco overleden. Zij was in het naoorlogse Eibergen en later in Arnhem betrokken bij de scouting. Recenter stimuleerde zij in Eibergen de Stichting Ik vraag mij af…, die onderzoek doet naar de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.