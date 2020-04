200.000 zonnepanelen van Masterveld op digitale infoavond

WINTERSWIJK - De ontwikkelaar van het 61 hectare grote zonnepark in de Winterswijkse buurtschap Huppel verzorgt een digitale informatieavond. Solarcentury organiseert op woensdag 29 april een gesprek met de projectontwikkelaar, landschapsontwerper en technici.

De projectontwikkelaar wil tussen de Masterveldweg en de Duitse grens een gebied van bijna tachtig hectare inrichten voor de plaatsing van zonnepanelen. De grond is nu in gebruik bij enkele boeren. Het Masterveld-park is het grootste van Gelderland en het op één na grootste zonnepark van Nederland.

Arras- en Tuunterveld

Voor Solarcentury is dat het tweede zonnepark in Winterswijk, het bedrijf werkt ook aan de ontwikkeling van zonnepark Arrasveld. In Winterswijk wordt ook de aanleg van het bijna negen hectare grote zonnepark Tuunterveld (aan de Rondweg-West) voorbereid. Voor dit park ligt het ontwerp tot 2 juni ter inzage.

Dat plan ligt in een gebied dat ook in beeld is als bedrijfsterrein. Als het Tuunterveld dit voorjaar voor bedrijvigheid wordt geselecteerd gaat dat zonnepark niet door. Wel komen er dan zonnepanelen op de daken van de bedrijfspanden.

Energieneutraal

Het grote zonnepark in het Masterveld wordt door Solarcentury gezien als kansrijk, omdat Winterswijk voor 203430 energieneutraal wil zijn. Met de ruim 200.000 zonnepanelen van dit park wordt de energiebehoefte van ongeveer 19.300 huishoudens gedekt.

Diepe groenstrook

In de gemeenteraad is met instemming op het plan van Solarcentury gereageerd. Het park krijgt een groenstrook met een diepte van 28 meter. De afstand tot de bestaande woningen en boerderijen varieert van 50 tot 500 meter. Solarcentury hoopt dat de bouw van het park in 2021 kan beginnen.