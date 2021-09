200 nieuwe woningen voor Winterswijk

Winters­wijk oe­hoe-rend hard op weg naar miljoen overnach­tin­gen

19 september WINTERSWIJK - Op weg naar school beklom Esmee Kettelarij (11) bij wijze van voorproefje al een paar keer de houten oehoe in het Vrijheidspark. ,,Het is leuk dat je door de ogen kunt gluren.’’ Ook bij de officiële ingebruikname van het ruim vier meter hoge speeltoestel in hartje Winterswijk is Esmee zaterdag van de partij.