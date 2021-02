22.000 auto’s moeten vier maanden omrijden: Europaweg in Doetinchem wordt verdubbeld

Jubileumge­schenk: ijsbaan Doetinchem open

13 februari DOETINCHEM – Het heeft even geduurd, maar het is er dan toch van gekomen. De schaatsbaan van IJsvereniging Doetinchem op Sportpark Zuid is zaterdag sinds 12 uur open. Een jubileumgeschenk voor de ruim 320 leden tellende club, die deze maand op de kop af 25 jaar bestaat.