22-jarige Haaksbergenaar komt om bij aanrijding in Neede

stadse fratsen Voorzich­tig graag met de muur van Mogendorff

13 augustus Anna Reintjes heb ik nooit gekend, haar net zo hoogbejaarde koe wel. De boerin was kort daarvoor (januari 2007) begraven toen ik telefoon kreeg. Even later stond ik oog in oog met de koe en vroeg me af of ik hetzelfde voelde als de beller. Die had het rund ’s ochtends naar de slager gebracht maar wroeging gekregen toen hij het dier in de ogen keek.