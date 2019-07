24-jarige Dinxperlose met wietkwekerij krijgt werkstraf en moet 8.000 euro betalen

In de aanbouw vonden agenten een hennepkwekerij met 94 plantjes. De Dinxperlose en haar vriend werden aangehouden.



Haar inmiddels ex-vriend had er niets mee te maken en ze had alles alleen opgezet, benadrukte ze diverse keren tijdens de zitting bij de politierechter. Ze bekende, maar zei dat het minder lang had geduurd. Ook bestreed ze dat er al een keer was geoogst. De vrouw zei dat ze er geen geld mee had verdiend.