24-jarige vrouw gooit gemaskerde aanrander die haar bij de billen grijpt winkel uit

poll Horecabond wil meer eenduidige regels en controles: ‘naleven van 1,5 me­ter-re­gel is lastig’

10:45 Het naleven van de 1,5 meter maatregel is volgens Koninklijke Horeca Nederland soms bijna ondoenlijk. Bovendien verschillen de controles en regio soms per regio. De afgelopen dagen gingen drie horecabedrijven in Oost-Nederland op slot, waaronder Texsaloon in Ermelo, omdat bezoeker te dicht bij elkaar zaten. De bond pleit voor eenheid, zeker nu bedrijven uit eigen beweging de deuren sluiten uit angst voor boetes.