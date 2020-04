245 muzikanten, één couplet en één minuut

De muzikanten speelden onder leiding van Excelsior-dirigent Henk Jan Heinen. Die stond in de repetitieruimte van Excelsior in het Pelkpark. Voor hem op tafel stonden drie laptops, waarop in kleine schermpjes tientallen muzikanten te zien waren, die via Zoom in verbinding stonden met hun dirigent.

Twee muzikanten

Excelsior-voorzitter Christine Sloetjes was blij met die 245 aanmeldingen om het online-volkslied mee te spelen. ,,De mensen willen zo graag iets doen. Het is ook heel leuk en het hele dorp is ook versierd. We maken overal een feestje van.” En tegen de muzikanten die via de laptops zichtbaar waren: ,,We spelen één couplet en gunnen heel Nederland om daarna allemaal het zesde couplet te zingen.”