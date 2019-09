247TailorSteel zwaait oprichter Carel van Sorgen uit na twaalf jaar

VARSSEVELD - Metaalbedrijf 247TailorSteel in Varsseveld neemt zaterdag afscheid van bedenker en oprichter Carel van Sorgen (69). Sinds mei is Paul Schipper algemeen directeur van het bedrijf met vestigingen in Varsseveld en het Duitse Oyten.

Van Sorgen begon het bedrijf in 2006, toen hij geen metaalbedrijf kon vinden dat interesse had in de software die hij had ontwikkeld. Met het internetportaal Sophia kon hij snel, accuraat en met minimaal snijverlies metaalproducten leveren. In ruim twaalf jaar groeide het bedrijf van zes naar vijfhonderd medewerkers.

Bijna 70 jaar

Verdere groei in Europa staat op stapel, met als eerste een nieuwe fabriek in Hilden bij Düsseldorp. Ook bij Stuttgart komt een vestiging. Met Schipper als directeur en investeerder Parcom Capitol, die 60 procent van de aandelen overnam, zegt Van Sorgen met een gerust hart een stap opzij te doen. ,,Over een paar maanden word ik 70. Dan moet je op tijd de bakens verzetten om de de continuïteit van het bedrijf te waarborgen’’, zegt hij.

Paul Schipper studeerde werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente en deed zijn afstudeeropdracht bij het Winterswijkse metaalbedrijf Sorba, in de tijd dat Van Sorgen daar directeur was. In de dertig jaar daarna werkte hij bij bedrijven in binnen- en buitenland, als laatste in het Duitse Wülfrath als managing director bij Lhoist.

