25-jarige man gewond door steekincident bij afpersing in Terborg; politie nog op zoek naar daders

Zes van elf Doetinchem­se Herman Brood-kunstwer­ken terecht, maar: 'Waar zijn de andere vijf?'

DOETINCHEM - Zes van de in totaal elf kunstwerken die Herman Brood in 1997 heeft gemaakt in Doetinchem, zijn inmiddels terecht. De kunstwerken zijn vanaf 2 juli te zien, vanaf de start van straattheaterfestival Buitengewoon in Doetinchem.

