25 miljoen om alle huizen in Winterswijk te verduurzamen

Leidt camperva­kan­tie van Achter­hoeks gezin tot emigratie naar Portugal?

22 september ULFT - Toen Puck Tombergen negen jaar was, wilde ze al emigreren naar Portugal. Nu, zestien jaar later, lijkt het er eindelijk van te komen.Samen met partner Thijs (27), zoon Bruce (2) en moeder Estelle (48) verkent ze momenteel Portugal en delen van Spanje in een reis van drie maanden. Ze zouden niet misstaan in een aflevering van ‘Ik Vertrek’, zij het dat het viertal nog geen huis heeft gekocht. Wel zijn ze zich serieus aan het oriënteren. Want een vertrekwens, die is er.