25 zorgwoningen voor ouderen naast ’t Brewinc in Doetinchem

Na oproep in Tubantia: Kleindoch­ters van Salomon en Lena de Vries melden zich bij Needs comité

24 maart NEEDE - Het 4 en 5 Mei Comité Neede heeft nabestaanden gevonden van Salomon en Lena de Vries. Na een oproep in deze krant meldden zich onder anderen drie kleindochters van het Joodse echtpaar dat in de Tweede Wereldoorlog uit het dorp is weggevoerd en vermoord.