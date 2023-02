250 kunstenaars exposeren in mei op Huntenkunst: themaland is IJsland

Kun je op het platteland straks nog reizen per bus? 'Om zes uur instappen om om half negen op school te zijn’

Een buslijn als basisvoorziening voor elk dorp. Wat is dat waard? Die vraag wordt cruciaal voor de provincie in de komende jaren. Stijgende kosten en minder reizigers zorgen ervoor dat grootschalige kaalslag in het Gelderse openbaar vervoer dreigt.