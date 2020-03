26 corona-besmettingen in Achterhoek: Doetinchem en Bronckhorst ‘koploper’ met 6

In een dag tijd vallen er in de regio drie nieuwe besmettingen te noteren. In Berkelland, Doetinchem en Montferland (de derde) is in die periode bij één persoon officieel het virus vastgesteld. Oude IJsselstreek staat net als gisteren op vier besmettingen.



Een vergelijking met andere gemeenten die enigszins in de buurt zitten: In Zevenaar zijn er negen besmettingen en in Doesburg vier. Nijmegen is in Gelderland de stad met de meest vastgestelde corona-patiënten: de teller staat hier op 79.