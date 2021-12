26 grondeigenaren betrokken bij ‘heel heftige’ kavelruil aan de rand van Baak

BAAK - Liefst 26 grondeigenaren zijn betrokken bij de vrijwillige kavelruil die in minder dan een jaar tijd aan de rand van Baak tot stand kwam. In totaal wisselde 203 hectare van eigenaar.

Gebiedsmakelaar Marcel Schiphorst stapte 10 december met 26 volmachten bij de notaris naar binnen om de kavelruil definitief te maken.



‘Heel heftig’ kreeg Schiphorst bij Tap & van Hoff notarissen in Doetinchem te horen over het proces voor zo’n veelomvattende uitwisseling van gronden, dat desondanks in korte tijd tot stand kwam. Die kettingreactie kwam op gang toen begin dit jaar duidelijk werd dat André Heijtink vanwege ziekte moest stoppen met boeren op Het Bobbink, een monumentale boerderij tegen de bebouwde kom van Baak aan.



De boerderij met in totaal 145 hectare grond (waarvan 25 hectare pachtgrond) kwam daardoor te koop. Enkele naburige boeren vroegen Schiphorst om te bekijken of er geen kavelruil op gang kon worden gebracht, waarvan zowel inwoners van Baak als boeren én andere grondeigenaren konden profiteren.



Veel boeren willen ook graag een beetje groeien, weet Schiphorst, om straks aan eisen te kunnen blijven voldoen. En daarvoor hebben ze grond nodig. ,,Met een nieuwe boer op dit bedrijf is die kans verkeken.’’

Baak heeft er baat bij

Met ruilen van grond kunnen boeren bovendien percelen aaneengesloten én dichter bij het erf krijgen. En het dorp Baak heeft er ook baat bij. ,,De toegang tot de boerderij is door de bebouwde kom. Alle vervoersbewegingen van grote landbouwvoertuigen moesten dus door het dorp. Dit was een kans om daar iets aan te doen”, zegt Schiphorst.

Boerderij Groot Bobbink in Baak. © Jan Ruland van den Brink Begin dit jaar zette hij daarvoor met een kleine projectgroep de lijnen uit, waarna in het voorjaar een koopovereenkomst kon worden getekend. Toen was de grond dus gekocht, maar moest de grote puzzel nog worden gelegd, met de geïnteresseerden in de gronden.



Martijn Beuwer is melkveehouder aan de oostkant van het dorp met 130 melkkoeien en vanaf het begin bij het project betrokken. ,,Voor mij was het interessant om de aansluitende grond te kunnen kopen.”



Zijn collega Hendrik Kets kreeg kon het perceel bij zijn huis drie keer zo groot maken. ,,Voor mij een voordeel, want ik had zes percelen op afstand, deels aan de andere kant van het dorp.”

Drie of vier eigenaren nodig

Ook pachtgronden, onderdeel van het landgoed van de familie Helmich, zijn bij de ruil betrokken. ,,In sommige gevallen waren voor de ruil van een perceel drie of vier eigenaren nodig om de ruil tot stand te kunnen brengen”, zegt Schiphorst over de ingewikkelde puzzel die hij moest leggen.

,,Iedereen heeft een stapje moeten zetten”, zegt Beuwer. ,,Je moet soms ergens iets laten, maar uiteindelijk wel kunnen zien dat je erop vooruitgaat. Dat is voor bijna iedereen wel gelukt.”

Kets vult aan dat het belangrijk is om het in perspectief te zien. ,,Je moet kunnen verdragen dat een ander iets meer voordeel heeft dan jezelf. Het gevoel dat je zelf nog wel iets meer had gewild, moet je los kunnen laten.”

Tweede ronde

Er komt nog een tweede ronde grond ruil, daarvoor is nog 30 hectare beschikbaar. De ‘postzegel’ met de gebouwen van boerderij Het Bobbink, een rijksmonument uit 1808, komt daar ook in.

De grote veeschuur uit 1983 staat naast een monumentale schuur en de boerderij zelf. Daar moet de woonbestemming vanaf worden gehaald, zodat het een recreatiewoning kan worden. Nabij de ZE-weg (aan de andere kant van het dorp) moet daardoor plek komen voor een nieuwe woning. Een ontsluitingsweg vanaf de boerderij rechtsreeks naar de ZE-weg moet het agrarische verkeer uit het dorp halen.

De schuur is bij Baaks Belang in beeld als dorpshuis, nu de plannen om dat in de kerk te doen op niets zijn uitgelopen. Schiphorst verwacht voor de tweede ronde in april volgend jaar naar de notaris te kunnen.