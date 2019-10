26-jarige uit Hengelo blijft in hechtenis op verdenking van ombrengen ouders

Dat was nodig omdat de 26-jarige maandag gewond werd opgenomen. In de ziekenhuiskamer is een formele zitting gehouden waarna het besluit is genomen dat de man nog 14 dagen in hechtenis moet blijven. Als belangrijkste argument liet de rechter-commissaris meetellen dat de rechtsorde geschokt is.

De verdachte is de zoon van het echtpaar dat maandag dood werd aangetroffen in hun woning in Hengelo. Het vermoeden bestaat dat zich in de woning een familiedrama heeft voltrokken. De volwassen zoon woonde thuis en had al langere tijd depressieve klachten. In het dorp Hengelo is geschokt gereageerd.