26-jarige Winterswijker verdacht van zware mishandeling twee personen

Faillisse­ment voor Reinders Posters Aalten, ontslag voor 62 werknemers

10:42 AALTEN – Het Aaltense bedrijf Reinders Posters is failliet. De rechtbank in Zutphen heeft de posterproducent, gevestigd op de grensovergang Aalten-Hemden, uitstel van betaling verleend. Bewindvoerder mr. Eef Steentjes gaat de rechtbank vandaag vragen om dat om te zetten in een faillissement, omdat het bedrijf niet meer te redden is.