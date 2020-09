29-jarige Tom Tenostendarp wordt burgemeester in Duitse grensplaats Vreden

Tenostendarp volgt per 1 november zijn partijgenoot Christoph Holtwisch (46) op, die elf jaar lang burgemeester van Vreden is geweest. Holtwisch had regelmatig contact met zijn Berkellandse collega Joost van Oostrum. In 2017 ruilden de beide burgemeesters voor twee dagen van werkplek.

Holtwisch maakte vorig jaar zomer bekend zich niet opnieuw kandidaat te willen stellen. De jurist wordt hoogleraar aan de hogeschool voor politie en openbaar bestuur van de deelstaat Noordrijn-Westfalen in Duisburg/Mülheim. Hij blijft in Vreden wonen.

Tom Tenostendarp is net als Holtwisch jurist en bezig met het afronden van zijn promotietraject. De 29-jarige is in Vreden geboren en getogen. In zijn vrije tijd is hij hier onder meer actief voor de scouting, de reddingsbrigade en als voorzitter van het jongerenwerk.

‘Economie basis van welvaart’

In zijn verkiezingscampagne legde Tenostendarp onder meer de nadruk op de lokale economie en de landbouw. „Economische ontwikkeling is de basis van onze welvaart. Daarom hoort het thema thuis in de portefeuille van de burgemeester”, zei hij in een interview met de Münsterland Zeitung.

In de deelstaat Noordrijn-Westfalen werden zondag ook gemeenteraden gekozen. In Vreden haalde de CDU met 56,61 procent opnieuw de absolute meerderheid in de raad.

Herkozen met 77 procent

In Ahaus werd de partijloze burgemeester Karola Voß herkozen met maar liefst 77,22 procent van de stemmen. In Südlohn en Oeding won de partijloze kandidaat Werner Stödtke (53,44 procent).

Volledig scherm De Vredense burgemeester Christoph Holtwisch (rechts) feliciteerde zondagavond zijn opvolger Tom Tenostendarp met de overwinning. © Victoria Garwer