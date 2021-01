3,5 ton extra coronasteun voor noodlijdende organisaties in Bronckhorst

Legotheek Eefde beleeft hoogtijda­gen in coronatijd: ‘We draaien zeven dagen in de week volle bak’

21 januari De sets zijn haast niet aan te slepen. De Legotheek in Eefde maakt overuren in de coronacrisis. Of misschien wel dankzij de coronacrisis. Nu de scholen dicht zijn, is de vraag naar Lego enorm. Gezin na gezin komt naar het Kazerneplein om een Legoset te lenen. ,,We hebben zoiets nog nooit eerder meegemaakt.’’