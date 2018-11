3 Jubilarissen bij Exelsior Gelselaar: 'A'j ergens bie bunt, dan blief 'ie d'r bie!'

1. Einzugsmarsch aus Der Zigeunerbaron

Der Einzugsmarsch aus der Zigeunerbaron. Diny Ooijman (70) is gek op marsen en koos daarom dit muziekstuk van Johan Strauss. “Het mooiste vond ik altijd het lopen van de optochten. Hier in het dorp, maar ook bij de Septemberfeesten in Borculo of het carnaval in Neede. En daar hoort natuurlijk een mars bij.”