3 verkeersdoden op kruispunten in Achterhoekse gemeenten

Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat, die RTL Nieuws heeft geanalyseerd. In Aalten nam het aantal ongevallen op kruispunten af, tegen de landelijke trend in: van 47 in 2016 naar 44 vorig jaar. In Berkelland was er juist sprake van een flinke stijging: 18 ongevallen meer in twee jaar tijd.



In heel Twente zijn in drie jaar tijd 28 mensen om het leven gekomen op een kruispunt.