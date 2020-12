32-jarige man aangehouden na steekpartij in vakantiehuisje in Zelhem

De politie, een ambulance en traumahelikopter kwamen donderdagavond ter plaatse en troffen een gewonde man aan in één van de vakantiehuisjes. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis in Doetinchem gebracht en wordt daar behandeld. De medische toestand van de man is onbekend.



Het is niet duidelijk wat zich heeft afgespeeld in de woning. ,,Dat zijn we aan het uitzoeken, er is nog veel onduidelijkheid’’, aldus een woordvoerster van de politie. De recherche is een onderzoek gestart naar het steekincident en roept getuigen die eventueel iets gehoord of gezien hebben op om zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.



De eigenaar van het vakantiepark was onbereikbaar voor commentaar.