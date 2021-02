33 huizen gepland in Langerak, schuin tegenover Vulcanus

Splinter­nieu­we skatebaan in Brummen gelijk druk bezocht: ‘Je glijdt hier goed over de rails’

22 februari Sinds afgelopen weekend is de skatebaan van Brummen volledig vernieuwd. Skaters vanuit de wijde omgeving hebben zich de afgelopen dagen al uitgeleefd. Er kwamen zelfs mensen uit Zutphen waar ze zelf al een grote skatebaan hebben. ,,Die baan is goed voor trucjes hoog in de lucht, in Brummen kun je veel beter over de rails glijden.’’