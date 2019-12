35 docenten van Muziekschool verder als zzp’er

Gemist? Ö-chocolade­let­ters voor Özcan Akyol en Vecht­dal-boe­ren maken protest­lied op Ramses Shaffy

10:00 Columnist Özcan Akyol schreef een ironische column in de krant over het ontbreken van de chocoladeletter Ö in de winkels. De column maakte veel reacties los en chocolatiers uit het hele land maakten Ö-chocoladeletters voor de Deventer columnist. Dit verhaal was één van de opmerkelijkste verhalen van afgelopen week. Een overzicht van nog meer verhalen die het teruglezen waard zijn: