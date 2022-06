35 processen-verbaal bij controle van 100 voertuigen bij gezamenlijke verkeerscontrole in Eibergen

Dat meldt het politieteam Berkelland op Facebook. De politie geeft een opsomming van de dingen waarvoor bekeuringen zijn uitgeschreven. In vijf gevallen mankeerde er iets aan de remmen van het gecontroleerde voertuig; in twee gevallen aan de verlichting. Bij één voertuig deugde de claxon niet.

Drie bestuurders konden hun rijbewijs niet laten zien. Bij één auto was de APK (verplichte keuring) verlopen. Twee bestuurders werden betrapt terwijl ze al rijdend hun mobiele telefoon in handen hadden, en zo naar de controlelocatie geleid.

In één geval was sprake van een beschadiging van het voertuig waarbij de bestuurder ermee naar de RDW (Rijksdienst Wegverkeer) moet om te laten vaststellen of de constructie nog veilig genoeg is. Eén opgevoerde brommer werd onderschept die op de rollerbank moet worden gecontroleerd. In vier gevallen kregen bestuurders een bon voor het niet dragen van de autogordel.

Bij één bestuurder bestaat het vermoeden dat hij of zij niet meer geschikt is om aan het verkeer deel te nemen. Zijn of haar rijbewijs is daarom in beslag genomen. In een ander geval is een bestuurder aangehouden omdat hij of zij zich niet kon identificeren.

Spookvoertuig

Twee keer werd een voertuig aangetroffen met banden met te weinig profiel. In één geval was een remkabel defect. Bij één buitenlands voertuig was sprake van een kenteken dat niet op naam stond: de politie spreekt in dat geval van een 'spookvoertuig'. De betreffende auto is in beslag genomen.

De belastingdienst had zijn eigen ‘zondaars': twee kampeerauto's werden gecontroleerd waarvan de inrichting niet aan de eisen voldeed die voor dit type auto gelden. Datzelfde speelde ook bij één bestelauto die werd geïnspecteerd. Eén auto werd aangetroffen die niet deugde wat de BPM-heffing betreft. Verder kregen de eigenaars/bestuurders van vijf buitenlandse voertuigen een bon omdat duidelijk was dat zij al langer dan drie maanden in Nederland rondrijden maar na die termijn geen motorrijtuigenbelasting zijn gaan betalen.