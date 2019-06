36,5 graden in de Achterhoek: Gisteren was op een na warmste junidag in 125 jaar

Met 36,5 graden in de Berkellandse buurtschap Hupsel was het dinsdag de op één na warmste junidag in 125 jaar tijd. Alleen op 27 juni 1947 was het in Nederland warmer: 37,1 graden werd het toen in Warnsveld. Vandaag wordt duidelijk of ons ook nog een hittegolf te wachten staat.

,,De hoge temperaturen beginnen al normaal te worden”, zegt Jordi Huirne, weerman bij MeteoGroup in Wageningen. ,,In de huidige top 10 van hoogst gemeten temperaturen ooit in juni staan inmiddels vijf momenten van na het jaar 2000 (allen in Hupsel gemeten, KS).

Vroeger was het heel bijzonder als het warm was. De oudere mensen praten nu nog steeds over de zomer van 1947. Want die hitte, dat was wat. Misschien hebben we straks echter iedere zomer wel een paar dagen van tussen de 35 tot 38 graden. Die kant gaan we denk ik wel op.”

Extremen

Voor een meteoroloog als Huirne zijn het interessante tijden met al die weersextremen, maar of de rest van Nederland hier zo blij mee moet zijn? ,,Het gaat de verkeerde kant op”, stelt de oud-Achterhoeker, die inmiddels op de Veluwe woont vanwege zijn werkzaamheden bij MeteoGroup.

,,Voor iemand die van hitte houdt is dit prima, maar het trekt ook ongedierte aan uit bijvoorbeeld Frankrijk. Teken en eikenprocessierupsen voelen zich wel thuis in ons nieuwe klimaat.”



Dat het in de Achterhoek vaak warmer is dan elders in het land, is makkelijk verklaarbaar. ,,Deze regio ligt samen met Limburg en Twente het verst van de zee en is daarmee het warmst van het hele land. Afgelopen dinsdagmiddag zette er nog een zeewind op, maar die reikt dan niet tot de Achterhoek.”

Hittegolf

Vandaag wordt duidelijk we een hittegolf krijgen of niet. Als het 25 graden of warmer wordt, is dat de vijfde dag boven deze temperatuur en dan is er officieel sprake van een hittegolf. ,,Het zal erom spannen”, voorspelt Huirne. ,,Mocht dat het geval zijn, dan houdt de hittegolf voorlopig nog wel aan. Tot en met zondag blijft het warm.”

Huirne vindt het nog te vroeg om een concrete voorspelling te doen voor de maanden juli en augustus, maar vooralsnog zijn er geen slechte voortekenen.

,,Het warme weer lijkt ook in de eerste helft van juli aan te houden. Vorig jaar lag in juli de piek, maar ik denk dat we die nu al hebben. De temperaturen kunnen in tegenstelling tot vorig jaar weleens heel erg gaan schommelen. Het beeld wordt grilliger.”