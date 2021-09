36-jarige Algerijn steekt landgenoot (32) neer in azc Winterswijk: duo kent elkaar

Een mobiel medisch team werd ingevlogen met een traumahelikopter. Bovendien werden er meerdere ambulances en politieauto's naar het azc gestuurd. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis in Enschede gebracht.



Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding voor het geweld is, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het om een incident tussen twee mannen ging.