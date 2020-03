36 mensen met corona in de Achterhoek, aantal besmettingen in Doetinchem stijgt naar 10

Dat blijkt uit cijfers van het RIVM die zijn verzameld door dataplatform LocalFocus. In de grafiek is te zien dat Doetinchem nog steeds de ‘koploper’ is met het aantal besmettingen in de regio: tien. Dit zijn er drie meer dan in Bronckhorst, dat op 6 maart de eerste Achterhoekse gemeente was waar het coronavirus werd ontdekt bij een patiënt. Op 8 maart kwam daar een tweede besmetting bij. Het bleef daarna heel lang bij twee besmettingen, maar sinds vorige week loopt het aantal infecties snel op: van drie naar zeven binnen zes dagen.

Nu twaalf besmettingen in Oost-Achterhoek

Het oostelijke deel van de Achterhoek leek lang gevrijwaard te blijven van corona, maar daar is inmiddels verandering in gekomen. Hier is bij twaalf mensen het coronavirus vastgesteld: in Berkelland en Winterswijk twee en Oost Gelre dus zes. In Aalten is er vandaag één patiënt bij gekomen en ligt het aantal infecties nu ook op twee.



In Oude IJsselstreek en Montferland ligt het aantal besmettingen op respectievelijk vier en drie.



Overigens zeggen deze officiële cijfers volgens de GGD niets over het werkelijke aantal mensen dat het virus heeft, omdat alleen nog wordt getest bij kwetsbare mensen of als dat nodig is voor een behandelplan of een ziekenhuisopname.



Bekijk in onderstaande grafiek hoe het aantal geregistreerde besmettingen zich in jouw gemeente ontwikkelt: