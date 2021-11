4 generaties aan het woord: ‘Als ik in oma’s tijd zwanger was geweest, had ik mijn kinderen niet gekregen’

Oma kijkt liefdevol naar haar achterkleindochter Isabella (3), als ze met haar step door de woonkamer racet. Toch steekt het ook wel een beetje. ,,Ik kan echt van haar genieten. Maar zoals zij kan spelen, heb ik als kind nooit kunnen doen. We hadden geen speelgoed. Helemaal niet. Het leven is zo anders geworden. Soms vind ik dat wel lastig. Niet voor haar hoor! Dat zij wel kan spelen, is alleen maar goed.”

,,Er is zoveel veranderd in de loop van de jaren”, constateert oma Nellie. ,,Ik kreeg pas op m'n twintigste mijn eerste fiets, een tweedehands. Vriendinnen had ik eigenlijk ook niet. Daar was helemaal geen ruimte en tijd voor. Het is nu veel leuker om kind, om jong te zijn.”

Rollatorvalley De Achterhoek vergrijst en werd al eens aangeduid als ‘rollatorvalley’. Vergeleken met de rest van Nederland wonen er relatief meer ouderen in onze regio. Verwacht wordt dat het aandeel ouderen in de Achterhoek alleen nog maar verder gaat groeien. Alle reden voor de verslaggevers van de Gelderlander om een week lang een duik te nemen in de wereld van de ouderen. Vandaag het verhaal van vier generaties uit één familie. Bekijk alle verhalen in het dossier ‘Week van de Ouderen Achterhoek’.

Verdrietige keerzijde

Henk van Aken is net als zijn dochter Floor enig kind. Dit blijkt niet geheel vrijwillig. ,,We hebben er zeker vrede mee hoor. We hebben het goed samen", verzekert het drietal in koor. Maar het geluk heeft ook een verdrietige keerzijde. Oma Nellie heeft drie kinderen gekregen, waarvan er twee dood zijn geboren.

Een traumatische ervaring. ,,Ik kreeg niet eens de kans om mijn kindje vast te houden of zelfs te zien. Het werd zo weggehaald en in een kistje gestopt. Ik mocht ook niet naar de begrafenis van mijn kind. Ik moest in bed blijven.”

Quote Ik kreeg niet eens de kans om mijn kindje vast te houden of zelfs te zien. Het werd zo weggehaald en in een kistje gestopt. Nellie van Aken, oma