40-jarige verdachte van miljoenenfraude had ook uitkering: ‘Hij heeft lak aan de maatschappij’

MET VIDEO ‘Sanderink-soap’ gaat verder in Neede; deurwaar­der neemt auto’s van publicist in beslag

Hij schreef smadelijk en beledigend over haar en dat pikte Brigitte van Egten niet. De ex van Gerard Sanderink probeert nu, met een rechterlijke uitspraak in haar hand, een miljoen euro van de Needse publicist Henrie Kamps te verbeuren. Zijn rekening is al leeg, woensdag nam de deurwaarder twee auto’s in beslag. „Ik ga er niet aan onderdoor. Ik red me wel.”

7 december