400 hectare natuur in Gelderland wisselt van eigenaar

Hoeveel de Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer hebben opgehaald met de grondruil is nog niet bekend. Met de opbrengst wil Staatsbosbeheer elders in Nederland ‘betere’ natuur kopen. De Partij van de Dieren (PvdD) was kritisch op de grondruil. De partij haalde via ‘woudfunding' 185.000 euro op om de natuurgebieden veilig te stellen. Staatsbosbeheer neemt een grote gok”, zegt PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg. ,,Dat we zo natuurgebieden kwijt raken is zeker. Of er betere natuur voor in de plaats komt is nog maar zeer de vraag. Nederland haalt de internationale doelstelling op het gebied van natuur en biodiversiteit nu al niet en heeft juist een uitbreiding van de natuur nodig.”