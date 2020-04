44 runderen en een ezel omgekomen bij grote boerderijbrand in Ellewick net over de grens

Eibergen

De brandweer Eibergen rukte daarom uit met de waterwagen die hier paraat is. Ondertussen werd van brandkranen in de omgeving leidingen richting de boerderij gelegd. Daarbij moesten afstanden van respectievelijk 1000 en 450 meter worden overbrugd.

Tegen drie uur ‘s nachts was de brand onder controle. Tot zes uur ‘s morgens is de brandweer doorgegaan met blussen. De gloed van de vlammenzee was tot in de wijde omtrek te zien. Ellewick ligt net over de grens in de hoek tussen Zwillbrock en Rekken.