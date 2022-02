45 tot 55 nieuwe woningen aan de rand van Kilder

update Drie kinderen leefden tussen de hondenpoep, waren uitgehon­gerd, zaten onder de luizen: ‘We zijn geen perfecte ouders’

DOETINCHEM/ ZUTPHEN - Drie jonge kinderen (toen 2, 4 en 6 jaar oud) werden in 2019 maandenlang zwaar verwaarloosd in een woning in Doetinchem. Vader en moeder (nu 28 en 27 en wonend in Silvolde) verantwoordden zich dinsdag bij de rechtbank in Zutphen: ,,We zijn geen perfecte ouders maar zó erg was het ook allemaal niet.”

