50.000ste passagier voor Buurtbus Rekken

Voorzitter Rien ter Veen van Buurtbusvereniging Eibergen-Rekken-Haaksbergen meldt het bijzondere moment met blijdschap. „Het gelukkige moment heeft zich op 31 augustus voorgedaan. Maar we zaten toen nog dermate in coronastand, dat we er geen mediamoment van durfden maken.”

Arriva-buurtbus 199 rijdt sinds midden december 2013 op het traject Eibergen-Rekken-Haaksbergen en vice versa. Het is dé openbaar vervoervoorziening om van en naar Rekken te komen. En voor wie het grensplaatsje Oldenkotte als reisdoel heeft, ook de ultieme manier om daar te komen.

OV-chipkaart of losse kaartjes

Voor weinig, ook nog eens. „Een los kaartje kost 2,40 euro", zegt Ter Veen. „De meeste mensen checken met hun OV-pas in en uit; dat is een gemakkelijke optie. Maar losse kaartjes kopen en die betalen door te pinnen is een prima alternatief. Enkele ouderen hebben zelfs nog tienrittenkaarten. Wat óók maatwerk is voor onze reizigers, is dat je overal langs de route kunt in- en uitstappen. Je kunt bij een halte gaan staan, maar wie tussendoor duidelijk zijn hand opsteekt om te laten merken dat ‘ie meewil, daarvoor stoppen we ook.”

Tijdens de lockdown door corona reed de bus zowat een jaar niet. Inmiddels voorzien van een beschermwandje voor de chauffeur, is in maart de draad weer opgepakt. „Arriva heeft ons gewaarschuwd dat de aantallen passagiers van vóór corona waarschijnlijk voorlopig niet terugkeren. In drukke maanden zaten we destijds op vijf- à zeshonderd reizigers per maand. Afgelopen augustus was dat tweehonderd. Maar een belangrijke voorziening blijven we.”