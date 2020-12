50 lichtjes op oorlogsgraven in Winterswijk

Pastoor Pauw is op kerstavond online in Gaanderen en Doetinchem

7:30 DOETINCHEM - Normaal is kerstavond voor pastoor Hans Pauw de drukste avond van het jaar met tussen 17.00 en 23.00 uur drie missen in kerken die voor de gelegenheid uitpuilen van de gelovigen. Maar niet in tijden van corona en oplopende besmettingen. Ruim vooraf, 16 december al, berichtte Pauw al dat er geen kerkdiensten waren op kerstavond, ook niet voor dertig personen. Pauw: ,,We nemen onze verantwoordelijkheid.”