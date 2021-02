50+ staat al maanden in de startblokken: wilde flowerpower-dna komt dadelijk weer helemaal los

KAART | Oost-Nederland gaat tegen landelijke trend in, aantal coronabe­smet­tin­gen flink omlaag

4 februari Positieve geluiden in Oost-Nederland. In de afgelopen 24 uur zijn er ruim honderd minder nieuwe coronabesmettingen gemeld. De daling is te zien in Noord- en Oost- Gelderland en IJsselland. In Flevoland nam het aantal positieve tests juist toe.