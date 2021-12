500 kerstpakketjes met gratis lunch voor Achterhoeks ziekenhuispersoneel zorgen voor veel emotie: ‘Dit is zo lief’

Video Staring College knalt met eigen ‘Glazen Huis’: leerlingen ondanks lockdown met elkaar verbonden

Terwijl de hele school dicht is en de kerstvakantie al begonnen, is het in de aula van het Staring College in Lochem nog één groot feest. De school heeft een eigen ‘Glazen Huis’ om Serious Request te ondersteunen.

19:10