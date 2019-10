60-jarig Rhumtas uit Beltrum goes Eurovision

Koorleden Judith Hoffman (49) en Inge Ratering (44) kijken terug op de geschiedenis van het koor en vooruit naar het jubileum. Judith, wonend te Groenlo, is bijna 25 jaar lid. Naast zingen - sopraan - is ze actief in het bestuur als secretaris. Inge zingt mezzo en is daarnaast druk met de voorbereidingen van het concert, die voorjaar 2018 al begonnen. Judith: „Zeg maar gerust: de drijvende kracht.” Inge is met haar tweede leven bezig bij Rhumtas: „Ik was lid tot ik elders ging studeren. Terug in Beltrum ben ik in 2002 opnieuw lid geworden.”

In tegenstelling tot Inge heeft Judith geen directe Beltrumse roots: vóór Groenlo woonde ze in haar geboorteplaats Eibergen. Maar ook zij is ooit via een Beltrumse connectie bij het koor gekomen. „Een vriendin van mij ging trouwen met een Beltrummer. Zo kwam zij bij Rhumtas terecht en ze vroeg mij ook eens te komen kijken. Dat heb ik gedaan en ik ben gebleven. Mijn vriendin is zelf geen lid meer trouwens.”

De helft van de 26 koorleden woont in Beltrum. En de niet-Beltrummers hebben voor een groot deel een band met Beltrum, door geboorte of via een partner of vrienden. Op die manieren zijn de meesten lid geworden van het koor. Het gebeurt niet zo vaak dat zich iemand in de repetitieruimte bij Dacapo meldt zonder connectie. Al mag dat natuurlijk best, verzekeren de dames.

Geen heren

Volledig scherm Zanggroep Rhumtas uit Beltrum. De enige man op de foto is dirigent-pianist Jeroen Twisk. © Rhumtas Beltrum

Rhumtas begon als kinderkoor, opgericht door George Jansen. Dat is het niet meer: de leeftijd varieert van 37 tot 73, de gemiddelde leeftijd is 49 jaar. Allemaal dames, niet omdat het een dameskoor is, maar simpelweg omdat er geen heren lid zijn. „Er zijn wel jongens bij geweest”, weet Judith. En ze zijn welkom. „Maar je heb natuurlijk wel een groep mannen nodig.” Kandidaten hoeven geen geschoolde zangers te zijn, maar doen wel een stemtest. Inge: „Ook belangrijk is de klik met het koor.”

De enige man bij het koor is al jarenlang de dirigent. Jeroen Twisk, afkomstig uit het Overijsselse Hengelo, leidt Rhumtas sinds zeventien jaar en bespeelt ook de piano, daarop af en toe afgelost door Frank Sterenborg. Twisk heeft het lichtere repertoire uitgebreid met klassieke stukken. De teksten zijn vooral Engelstalig en (in mindere mate) Nederlandstalig.

Een keer of vijf per jaar werkt het koor mee aan een kerkdienst in Beltrum, met vooral religieus werk. „Maar ook andere geschikte liederen”, vertelt Judith. Zoals veel koren is Rhumtas begonnen als kerkkoor, maar is de band met de kerk stilaan losser geworden. Naast het zingen bij reguliere kerkdiensten wordt soms gezongen bij huwelijken of uitvaarten. „Voor koorleden of mensen met een nauwe band met het koor.”

Arcade

Volledig scherm Rhumtas in 2008 © Unknown

Rhumtas organiseert ook bijna elk jaar een concert, waarbij het in de lustrumjaren extra uitpakt. Die concerten vinden plaats in een kerk of een zaal, in Beltrum maar ook elders in de regio. Het koor zingt ook weleens op uitnodiging van andere koren.

De setlist voor Rhumtas goes Eurovision bestaat uit populair liederen, hoewel sommige songfestivalliedjes voor velen inmiddels klassiek zijn. Arcade van Duncan Laurence zal zeker te horen zijn. Zijn songfestivaloverwinning dit jaar was trouwens niet de aanleiding voor Rhumtas goes Eurovision, de keuze voor een songfestivalconcert was al eerder gemaakt. Maar het Nederlandse succes was natuurlijk een mooie extra stimulans. Naast Engelse en Nederlands komen ook Franse en Duitse teksten voorbij. De dirigent heeft van verschillende nummers koorarrangementen gemaakt. Diverse leden, waaronder Inge en Judith, zullen een solopartij voor hun rekening nemen.

Operators

Rhumtas wordt bij het jubileumconcert begeleid door de band Operators, met muzikale aanvulling door blazers, een fluitiste, een violiste en slagwerkers. Leden van de Beltrumse toneelvereniging Het Doek presenteren de avond.