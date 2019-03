600 henneptoppen gevonden in woning Doetinchemse wijk De Huet

Tekort in begroting door afvalschei­den­de inwoners: Moet Bronck­horst stoppen met restafval inzamelen?

10:58 HENGELO - Moet de gemeente Bronckhorst stoppen met het inzamelen van restafval? Of moet het tarief voor de afvalinzameling omhoog? De gemeente wil er over in gesprek met inwoners. Op 19 maart is er een inloopavond in het gemeentehuis in Hengelo.