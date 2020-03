61 studenten uit Duits Ahaus worden getest op corona-besmetting zodra ze weer thuis zijn uit Zuid-Tirol

Volgens de regionale overheid is de maatregel genomen omdat de Italiaanse regio waar de studenten hebben geskied tot het risicogebied van het coronavirus behoort. De studenten moeten thuis in quarantaine blijven totdat de uitslag van hun test bekend is. Op dit moment zijn er nog geen studenten bekend die de ziekteverschijnselen van corona hebben.



De kreis Borken, dat aan de Achterhoek grenst, heeft ook alle scholen benaderd met de vraag of ze reizen naar Zuid-Tirol hebben gepland. Het ministerie van onderwijs in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft aangekondigd dat het op korte termijn een besluit neemt over schoolreizen naar het buitenland.