64 appartementen op voormalige Setax-terrein bij centrum Doetinchem

Avond vol sketches en gesprekken in ‘begriepe­lijk Zutphens’ keert terug in Buitensoos

7 oktober Het had vanwege corona wat voeten in de aarde, maar op vrijdag 23 oktober is het dan eindelijk zover. Dan houden de twee rasechte Zutphenezen Frans Velthuis en Rob van Druten hun cabaretvoorstelling Heit al geheurt. Drie uur lang kletsen én sketches over Zutphen en haar bewoners, met tussendoor muzikale intermezzo’s. Velthuis en Van Druten keren met hun programma terug naar de Buitensociëteit.