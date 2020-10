65.000 kilo fruit uit eigen boomgaard geperst door een mobiele sappers

,,We malen en persen zuurstofvrij”, zegt Harm Beskers. ,,Daardoor blijven alle vitaminen en fenolen, de gezonde antioxidanten, in het sap bewaard.” De Winterswijker bemande zaterdagochtend met zijn vader Henk Beskers en andere familieleden de Achterhoekse SapPers. Dat is een mobiele installatie, die van eind augustus tot en met half oktober op verschillende plaatsen in de Achterhoek te vinden is. De bezitters van appels, peren en ander fruit kunnen ter plekke hun oogst in de pers laten verwerken en in pakken van drie of vijf liter mee naar huis nemen.