65 Berkellandse boeren vragen gemeente om hulp

Drie gymzalen in Bronck­horst dicht; toekomst sporthal­len nog ongewis

7:05 HENGELO - De gymzalen in Zelhem, Halle en Keijenborg gaan uiterlijk in 2024 dicht. Ze worden te weinig gebruikt en de gemeente Bronckhorst verwacht dat hier geen verandering in komt vanwege de krimp. De toekomst van de vier grote sporthallen in Zelhem, Steenderen, Hengelo en Vorden is nog ongewis. Een flinke renovatie, sloop en/of nieuwbouw is niet uitgesloten.