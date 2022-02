65-jarig paar Kannegieter-Grit: ‘Vanuit Drenthe kun je het prima vinden in de Achterhoek’

De geschiedenis herhaalt zich een beetje, rond Karst en Gé Kannegieter-Grit. Kwam Karst eind 1956 vanaf Curaçao terug voor een baan in de buurt van Gé, op dit moment keert jongste zoon René vanaf Aruba terug naar de Achterhoek óók weer voor een passende vacature in het onderwijs.

‘Terug’ in 1956 was trouwens naar Diever in Drenthe, want daar komen beide echtelieden van oorsprong vandaan. Karst was al in de voetsporen van zijn vader aan het treden als huisschilder, maar deed verder een cursus voor zwemonderwijzer. In militaire dienst werd hij uitgezonden naar Curaçao, waar hij vijftien maanden bleef. Voor een baan als badmeester in Havelte kwam hij terug. En stond een huis klaar...

Quote Ik was achttien, negentien toen we trouwden Gé Kannegieter-Grit

Gé Kannegieter-Grit: „We dachten eigenlijk nog niet aan trouwen. Maar ongetrouwd samen gaan wonen was in die tijd niet echt een optie. We praatten erover met onze ouders en zijn getrouwd. Jong nog: ik was 18, 19 toen we trouwden. Jij 21.”

Contact per luchtpost

In de periode ‘Curaçao’ hielden beiden contact door elkaar brieven te schrijven. Niet alleen bestond nog niet zoiets als e-mail, maar zelfs bellen kon niet. „Luchtpost, dat wel”, zegt Karst. „Maar zo’n beetje een week deden de brieven erover. Soms iets langer en hoorden we een week niets van elkaar.” Gé: „En soms kreeg je dan twee, drie brieven tegelijk.”

Na zes jaar Havelte volgde Assen, voor net zo’n lange periode. „Ook weer met een huis”, aldus Karst. „En daarna Eibergen. Hier hebben we het het langst volgehouden. Ik voel me ook helemaal ingeburgerd Achterhoeker.” Gé: „Drenthe en Achterhoek lijken wel wat op elkaar, en Drenten en Achterhoekers liggen elkaar ook wel. Wij zijn niet uniek: er zijn ook heel wat mensen vanuit Drenthe hier in de textielfabrieken komen werken.”

Badmeester-schilder

Drie kinderen kreeg het echtpaar: zoon Alex, dochter Alice en zoon René. Alex en Alice wonen beiden in Eibergen en zoon René komt na twintig jaar Aruba nu ook weer richting Achterhoek. Inmiddels zijn er al elf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Gé bleef de eerste jaren thuis voor de kinderen, later heeft ze in een textiel- en fotozaak gewerkt. Karst ‘deed’ het zwembad. „Dat ik van huis uit schilder was, was altijd een pré: ik deed er ook onderhoud bij”, zegt hij. „Een poosje heb ik ook nog sporthaldienst gedraaid in Beltrum. ‘Ah, badmeester!’ riepen ze daar dan.”