66 voetbalvelden vol zonnepanelen erbij op weilanden en oude vuilnisbelt

Windmolens terug op tafel in Bronck­horst: ‘We kunnen niet zonder’

6:58 HENGELO/ LAAG-KEPPEL - Bijna een jaar nadat een beslissing over mega-windmolens in Bronckhorst is uitgesteld naar 2022, komen de turbines terug op tafel. De gemeente gaat in gesprek met inwoners en actiegroepen over hoe de windmolens van meer dan 200 meter toch een plek kunnen krijgen binnen de gemeentegrenzen.