660 zonnepanelen op dak Slagman Groep in Doetinchem

Wielrenner gewond bij aanrijding met busje in Hengelo

14:58 HENGELO (Gld) - Een wielrenner is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een bedrijfsbus op de Molenenk in Hengelo, Gelderland. Het slachtoffer is met onder meer een hoofdwond afgevoerd naar het ziekenhuis in Doetinchem.