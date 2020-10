70 sneltesten in 2 dagen bij uitvaartvervoerder Monnereau: 3 keer corona vastgesteld

70 procent medewerkers van bedrijven

Binnen een kwartier krijgen mensen de uitslag van de test binnen per app. De sneltest is met name aantrekkelijk voor bedrijven, die willen weten of een medewerker direct inzetbaar is of vanwege corona thuis moet blijven. ,,70 procent komt van bedrijven”, zegt Van Beek, maar ook particulieren die snel willen weten waar ze aan toe zijn melden zich bij Monnereau.